Малышева посоветовала пройти тест на близость инсульта

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие - кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус - в эфире программы "Жить здорово!" рекомендовали россиянам пройти простой тест на близость инсульта.
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