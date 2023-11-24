Полуфинал Могилевской лиги КВН прошел в областном центре.

В юмористическом батле, который состоялся на сцене Дворца культуры области встретились 7 команд: ´Кармен Электра´, ´Детройт´ и ´Не запасной вариант´ из Могилева, ´Сборная Ветакадемии по КВН´, ´Введите название´ и Postscriptum из Витебска, ´Дети в законе´ из Бобруйска.