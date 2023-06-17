Ольга Щетинина: «Наши лидерские позиции в инвестиционном рейтинге регионов абсолютно заслужены»

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель Экспертного совета по реализации Стратегии развития Ольга Щетинина прокомментировала итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель Экспертного совета по реализации Стратегии развития Ольга Щетинина прокомментировала итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
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