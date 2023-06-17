Нижегородская правда

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Ольга Щетинина: «Наши лидерские позиции в инвестиционном рейтинге регионов абсолютно заслужены»

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель Экспертного совета по реализации Стратегии развития Ольга Щетинина прокомментировала итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

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