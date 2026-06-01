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С 1 июня на заправках запретили говорить по телефону! Что будет водителям?

С 1 июня на заправках запретили говорить по телефону! Что будет водителям?

С 1 июня на всех АЗС России вступают в силу новые правила. Разбираемся, можно ли будет оплатить телефоном, грозит ли штраф и почему заправки получили право вносить водителей в черные списки.

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