"Закрой рот и не пугай моих детей!": замотанные дамы с айфонами отказались оплачивать проезд, а мужчины-иноземцы избили контролеров

МП

Михаил Пантюхин

В России уже сейчас происходит война навязанная нам коренным гражданам России от этих ржавых мутантов из засразии и закавказья!!!! Правительство России этого не видит, народ России не слышит, а кровь течёт по всей России от грязно-ржавых лап этих зверей!!! К какому прогрессу НАС РУССКИХ/РОССИЯН хочет и уже привело правительство РФ? Хочется сказать, это регресс и кишлакизация России!!!! Эти звери не жили никогда по законам РФ и не будут, зверь, он на то и зверь даже человекообразный, который существует только своими инстинктами! А вообще в России и тем более в городах есть камеры! А на кой они хрен нужны, если они не снимают морды этих "грозных" зверей из засразии, которые не платят за проезд, я не говорю об агрессии по отношению к контролерам??? Вычислить их морды не составит большого труда, а далее в реестр, штраф от 50 000 рублей и к "япономаме" в родной кишлак!!!! Или у кого-то мозгов не хватает? ЗА ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ И НЕ ДАЙ БОГ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТОЛЬКО ШТРАФЫ НА СУММУ В 2,3,4 МРОТ И ДОМОЙ, А ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ + 5 000 000 ПОСТРАДАВШИМ от ржавых лап!!!! А вообще пора контролерам выдавать личное оружие, пусть травматическое, но звери будут хотя бы бздеть!!!