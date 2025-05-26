Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Закрой рот и не пугай моих детей!": замотанные дамы с айфонами отказались оплачивать проезд, а мужчины-иноземцы избили контролеров

"Закрой рот и не пугай моих детей!": замотанные дамы с айфонами отказались оплачивать проезд, а мужчины-иноземцы избили контролеров

Интересная жизнь с Vera Star На новенький айфон деньги нашлись, а на оплату проезда в автобусе – нет? Или это уже принципиальная позиция – ездить бесплатно? В последние дни сразу два инцидента с участием "незаменимых специалистов" вновь всколыхнули общественность: в обоих случаях приезжие отказались платить за проезд в городском автобусе.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
В России уже сейчас происходит война навязанная нам коренным гражданам России от этих ржавых мутантов из засразии и закавказья!!!! Правительство России этого не видит, народ России не слышит, а кровь течёт по всей России от грязно-ржавых лап этих зверей!!! К какому прогрессу НАС РУССКИХ/РОССИЯН хочет и уже привело правительство РФ? Хочется сказать,  это регресс и кишлакизация России!!!! Эти звери не жили никогда по законам РФ и не будут, зверь, он на то и зверь даже человекообразный, который существует только своими инстинктами! А вообще в России и тем более в городах есть камеры! А на кой они хрен нужны, если они не снимают морды этих &quot;грозных&quot; зверей из засразии,  которые не платят за проезд, я не говорю об агрессии по отношению к контролерам??? Вычислить их морды не составит большого труда, а далее в реестр, штраф от 50 000 рублей и к &quot;япономаме&quot; в родной кишлак!!!! Или у кого-то мозгов не хватает? ЗА ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ И НЕ ДАЙ БОГ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТОЛЬКО ШТРАФЫ НА СУММУ В 2,3,4 МРОТ И ДОМОЙ, А ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ + 5 000 000 ПОСТРАДАВШИМ от ржавых лап!!!! А вообще пора контролерам выдавать личное оружие, пусть травматическое, но звери будут хотя бы бздеть!!!
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13 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Согласен, но почему-то их завозят и завозят.
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11 час.
SI
Sergey Ivanov
Какой будет реакция властей- предугадать нетрудно. Мигрантов у нас становится все больше- и с той же скоростью падает выручка. Отсюда логичный выход: С мигрантами сражаться хлопотно. Проще поднять цены на билеты- и пусть русские платят! За себя и за Ценного Специалиста.
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10 час.
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