Новая угроза для России: американские компании уничтожают Каспий

В Казахстанской акватории Каспия разрастается экологическая катастрофа, вызванная деятельностью американских и европейских корпораций из консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), работающего на каспийском шельфе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии