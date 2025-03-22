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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо еще не принял решение о будущем. «Байер» продолжает диалог с тренером и уверен, что испанец останется до 2026-го как минимум (Marca)

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что главный тренер «Байера» решил остаться в клубе еще на один сезон.

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