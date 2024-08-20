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Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО без возвращения территории

Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО без возвращения территории

Петр Павел предложил принять Украину в НАТО с временной границей.Принять Украину в НАТО с временной административной границей предложил президент Чехии Петр Павел.

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Комментарии
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Eduard
Это узаконеное ВОРОВСТВО чужих территорий.НАТО не кондитерская,что бы туда торопится.Никого НАТО на самом деле не защищает,это просто слова!
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15 час.
Eduard
Я Запад понимаю:&quot;Надурить народ ,обещатт бананов со скидкой в 10 центов,за это взять их землю,загнатт в НАТО,что бы заставить их воевать где-то.Просто мечта !&quot;Раньше за территории воевали,а теперь зананы озещают.Жалок народ который на это &quot;клюнит&quot;.Украинцы,россияне вы что зананы не видели?Россия и Украина это нп просто слрва,это недра:нефть,газ,литий алмазы,золото! А вы:&quot;Бананы&quot;!
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15 час.

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