Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО без возвращения территории

Это узаконеное ВОРОВСТВО чужих территорий.НАТО не кондитерская,что бы туда торопится.Никого НАТО на самом деле не защищает,это просто слова!

Eduard

Я Запад понимаю:"Надурить народ ,обещатт бананов со скидкой в 10 центов,за это взять их землю,загнатт в НАТО,что бы заставить их воевать где-то.Просто мечта !"Раньше за территории воевали,а теперь зананы озещают.Жалок народ который на это "клюнит".Украинцы,россияне вы что зананы не видели?Россия и Украина это нп просто слрва,это недра:нефть,газ,литий алмазы,золото! А вы:"Бананы"!