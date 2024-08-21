Итак, все кончено: Дженнифер Лопес официально подала на развод с Аффлеком

Лопес потеряла надежду спасти свой брак. Дженнифер Лопес разводится с Аффлеком LEGION-MEDIAСлучилось то, чего все ждали последние несколько месяцев: Дженнифер Лопес направила в суд официальную петицию о расторжении брака.
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