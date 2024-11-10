Прогноз на матч Архентинос Хуниорс – Банфилд 12 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 Матч 22-го тура аргентинской Примеры между Архентинос Хуниорс и Банфилдом пройдет на стадионе Эстадио Диего Армандо Марадона.