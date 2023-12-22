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126 подписчиков

Опытный зарубежный автомеханик рассказал, что покупает машины только одной марки

Известный в зарубежной автомобильной среде автомеханик с 55-летним стажем Скотти Килмер уже много лет ведет собственный канал на YouTube, в котором делится с подписчиками мнением о тех или иных машинах, а также советами для их покупки как в новом, так и подержанном состоянии.

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