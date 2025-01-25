Решение принято. Белоусов ответит «Орешником» за Брянск и Рязань: «Легитимный»

Украинский Telegram-канал «Легитимный», ссылаясь на свой источник, сообщил, что глава Министерства Обороны России Андрей Белоусов якобы готов нанести удар по Украине с использованием «Орешника», и даже известны возможные сроки атаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии