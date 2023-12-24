Источник наших проблем в том, что нет уверенности в последовательности государственной машины в достижении поставленных целей. Нет веры в то, что в будущем государство не изменит свою позицию и не сдаст

ВФ Владимир Фердман Когда ельцин уходил, сказал что его основной заслугой является пере выборность президента - до чего же был наивен

леонид рыбаков ТАМ НЕТ НАИВНЫХ ТАМ КЛАНЫ кто спонсор и опекает Ельцин центр ? в интернете есть посмотрите они не прячутся