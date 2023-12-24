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Источник наших проблем в том, что нет уверенности в последовательности государственной машины в достижении поставленных целей. Нет веры в то, что в будущем государство не изменит свою позицию и не сдаст

Источник наших проблем в том, что нет уверенности в последовательности государственной машины в достижении поставленных целей. Нет веры в то, что в будущем государство не изменит свою позицию и не сдаст

Такая юридическая беспомощность вызывает лютую безнаказанность и возможность провоцировать на грани дозволенного" -  пишет МАРДАН в отношении ситуации вокруг нашумевшей "голой вечеринки".

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Когда ельцин уходил, сказал что его основной заслугой является пере выборность президента - до чего же был наивен
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1 час.
леонид рыбаков
ТАМ НЕТ НАИВНЫХ ТАМ КЛАНЫ кто спонсор и опекает Ельцин центр ? в интернете есть посмотрите они не прячутся
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1 час.
Алексей Смирнов
Ну. а как ту поверишь?
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22 мин.

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