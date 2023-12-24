Источник наших проблем в том, что нет уверенности в последовательности государственной машины в достижении поставленных целей. Нет веры в то, что в будущем государство не изменит свою позицию и не сдаст

Такая юридическая беспомощность вызывает лютую безнаказанность и возможность провоцировать на грани дозволенного" - пишет МАРДАН в отношении ситуации вокруг нашумевшей "голой вечеринки".
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