Один из самых крутых российских авто? Живые фото концепта электромобиля Росатома

Футуристичного вида автомобиль на картинках ниже — это разработка Росатома. Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», опубликовавший фото, над электромобилем работал коллектив, в основе которого бывшие работники НАМИ.
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