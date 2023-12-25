Северный оплот: новый фрегат «Адмирал Головко» получит «Цирконы»

В боевой состав ВМФ России 25 декабря приняли три новых корабля — ракетный фрегат «Адмирал Головко», которому предстоит служить в составе Северного флота, малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» для Балтийского флота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии