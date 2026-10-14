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Мировое обозрение

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Боец Александр Находкин стал 14-м Героем России из Якутии

Боец Александр Находкин стал 14-м Героем России из Якутии

Главное в тезисах: Награда: Участнику СВО Александру Находкину присвоено звание Героя России, награду вручили в Якутии.

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