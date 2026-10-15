В ведомстве считают, что такая мера решит проблему «виртуального» конкурса при поступлении на платные места, чтобы заставить абитуриентов сделать выбор между несколькими вузами на раннем этапе и высвободить «забронированные» места.
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