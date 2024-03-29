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Лавров заявил о возможности внятно объяснить молдавским властям риски их безрассудства

Лавров заявил о возможности внятно объяснить молдавским властям риски их безрассудства

Планы молдавских властей провести референдум о вступлении в ЕС осенью 2024 года без учета мнения жителей Приднестровья будут означать, что Кишинев решил бросить непризнанную республику, заявил в интервью «Известиям» глава МИД России Сергей Лавров.

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