Лавров заявил о возможности внятно объяснить молдавским властям риски их безрассудства

Планы молдавских властей провести референдум о вступлении в ЕС осенью 2024 года без учета мнения жителей Приднестровья будут означать, что Кишинев решил бросить непризнанную республику, заявил в интервью «Известиям» глава МИД России Сергей Лавров.
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