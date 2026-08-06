Искусственный интеллект создал вирусы, которых не было в природе

СТЭНФОРД (ИА Реалист). Группа исследователей из Стэнфордского университета и Института Arc в Калифорнии впервые в мире использовала искусственный интеллект для проектирования целых вирусных геномов, которых никогда не существовало в природе.
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