Парень показал собственный ремейк первой части Metal Gear 1987 году. Игра получила 3D-графику и вид от третьего лицаНезависимый разработчик Тони Латтке (Tony Lattke) опубликовал видео с геймплеем собственного ремейка культового стелс-экшена Metal Gear, вышедшего в далеком 1987 году и заложившего основу для будущего серии.