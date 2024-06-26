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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Парень показал собственный ремейк первой части Metal Gear 1987 году. Игра получила ...

Парень показал собственный ремейк первой части Metal Gear 1987 году. Игра получила ...

Парень показал собственный ремейк первой части Metal Gear 1987 году. Игра получила 3D-графику и вид от третьего лицаНезависимый разработчик Тони Латтке (Tony Lattke) опубликовал видео с геймплеем собственного ремейка культового стелс-экшена Metal Gear, вышедшего в далеком 1987 году и заложившего основу для будущего серии.

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