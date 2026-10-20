Процедура внесудебного банкротства через МФЦ бесплатна. Но прежде чем подать заявление, нужно проверить, соответствует ли человек установленным требованиям, собрать сведения о долгах и правильно указать кредиторов.
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