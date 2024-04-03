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Виктор Алкснис: об атаке украинского БПЛА-камикадзе самолетного типа по крупнейшему российскому заводу-производителю БПЛА в Елабуге

Виктор Алкснис: об атаке украинского БПЛА-камикадзе самолетного типа по крупнейшему российскому заводу-производителю БПЛА в Елабуге

Легализация террора: Запад стремится «узаконить» своё участие в атаках нацистского режима Американский телеканал CNN выступил с материалом, посвященным террористическим атакам бандеровцев вглубь территории России с помощью дронов-камикадзе.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Ну что же будем получать опыт на собственных ошибках. Постепенно вырабатаем меры против всех беспилотников. Да, и спутники Пендосские надо снять с орбиты ...
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6 час.
юп
юрий протасов
Не утешайте сами себя. Готовтесь встать под ружье как в 41-45. У нас по другому никогда не получалось.
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4 час.
Александр Батт
Нам всем надо понять, что уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано.
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4 час.

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