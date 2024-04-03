Виктор Алкснис: об атаке украинского БПЛА-камикадзе самолетного типа по крупнейшему российскому заводу-производителю БПЛА в Елабуге

Владислав Владислав Ну что же будем получать опыт на собственных ошибках. Постепенно вырабатаем меры против всех беспилотников. Да, и спутники Пендосские надо снять с орбиты ...

юп юрий протасов Не утешайте сами себя. Готовтесь встать под ружье как в 41-45. У нас по другому никогда не получалось.