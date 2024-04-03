Легализация террора: Запад стремится «узаконить» своё участие в атаках нацистского режима Американский телеканал CNN выступил с материалом, посвященным террористическим атакам бандеровцев вглубь территории России с помощью дронов-камикадзе.
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