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Царьград

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"Малахов пробивает новое дно": Даже актёр не выдержал такого скандала на ТВ

"Малахов пробивает новое дно": Даже актёр не выдержал такого скандала на ТВ

"Малахов пробивает новое дно": Даже актёр Сергей Марочкин, привычный к реалиям шоу-бизнеса, не выдержал нового скандала на ТВ: одиозный телеведущий замахнулся на память великой певицы.

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Комментарии
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АК
Амара Карпова
Клоун😅
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