How Russia Won: Donald Trump, Vladimir Putin, and the Fight for America by David Corn. “The little-understood yet crucial story of how Vladimir Putin has waged a secret campaign to subvert and weaken the United States—and how Trump, his MAGA movement, the Republican Party, and right-wing media have served as useful idiots.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым