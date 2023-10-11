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Голанский козырь Путина. Третий фронт откроет Сирия

Голанский козырь Путина. Третий фронт откроет Сирия

Когда в 2015 году Владимир Путин принял неожиданное решение о начале военной операции в Сирии, среди журналистского и экспертного сообщества было много непонимания того, зачем России необходимо "лезть" на Ближний Восток.

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