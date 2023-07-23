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Лукашенко: расчленение Украины и отрыв от нее западных территорий является для Белоруссии неприемлемым

Лукашенко: расчленение Украины и отрыв от нее западных территорий является для Белоруссии неприемлемым

Расчленение Украины и отрыв от бывшей советской республики ее западных территорий является для Минска неприемлемым сценарием.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Ну не знаю, наш президент только что довольно ясно намекнул, что он приемлет как вариант, разделение Украины на части, западную заберет Польша.  Не претендую на правильное понимание намека, это всего лишь намек. ВВП редко когда четко и ясно что-то обещает, а там понимай, как хочешь.
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