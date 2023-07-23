Лукашенко: расчленение Украины и отрыв от нее западных территорий является для Белоруссии неприемлемым

Николай Кузнецов

Ну не знаю, наш президент только что довольно ясно намекнул, что он приемлет как вариант, разделение Украины на части, западную заберет Польша. Не претендую на правильное понимание намека, это всего лишь намек. ВВП редко когда четко и ясно что-то обещает, а там понимай, как хочешь.