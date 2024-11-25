Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп нас не бросит. Прекращение огня неизбежно – Луценко

Избранный президент США Дональд Трамп захочет завершить конфликт на Украине и переложить бремя ее финансирования на Европу.

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Комментарии
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В
Воробей
Свидомиты - явно не в себе!
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16 час.
Daddy Bo
Вот когда со всех (по крайней мере, с тех, от чьего мнения хоть что-то зависит) спадёт неизменный морок &quot;кто следующий за Уркаиной&quot;, не имеющий под собой никакого основания и смысла, тогда и можно будет что-то говорить о прекращении боевых действий.
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16 час.
Misha Glusch
нету никакой украины...
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15 час.

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