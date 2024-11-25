Трамп нас не бросит. Прекращение огня неизбежно – Луценко

Daddy Bo

Вот когда со всех (по крайней мере, с тех, от чьего мнения хоть что-то зависит) спадёт неизменный морок "кто следующий за Уркаиной", не имеющий под собой никакого основания и смысла, тогда и можно будет что-то говорить о прекращении боевых действий.