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Проблемы орловцев выслушают единороссы во время еженедельных приёмов

Проблемы орловцев выслушают единороссы во время еженедельных приёмов

«Единая Россия» приглашает орловцев на еженедельные приемы граждан. На будущей неделе, с 24 сентября, в Штабе общественной поддержки партии будут дежурить депутаты всех уровней, координаторы партпроектов и представители общественных организаций.

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