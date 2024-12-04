Блеск серебра: новогодние праздники в отеле Cora Cora Maldives

Долгие новогодние каникулы – прекрасный повод, чтобы сбежать из зимы в лето. Теплый океан, ласковое солнце и райские пейзажи – Мальдивские острова предлагают все, что нужно, чтобы этот побег стал идеальным.
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