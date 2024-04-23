Фестиваль национальных культур прошел в Волоколамске

Фестиваль национальных традиций прошел в селе Спасс под Волоколамском в рамках Года семьи. Гости праздника могли посетить выставку национальных костюмов народов России и стран СНГ, предметов быта и фотографий.
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