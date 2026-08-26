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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеки Стюарт: «Норрис не слишком избалован, относится к успеху с уверенностью, но без заносчивости – современный победитель»

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт ответил, что больше всего впечатляет его в пилоте « Макларена » Ландо Норрисе как в человеке.

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