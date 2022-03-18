Неймар о вылете от «Реала»: «ПСЖ» не планировал это, мы здесь не для этого. Никто не расслаблялся. Скорее, наоборот»

Неймар высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Реала». Французский клуб выиграл первый матч со счетом 1:0, но в ответной игре уступил со счетом 1:3.

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