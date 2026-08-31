Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещения не планирует менять срок обучения, заявил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов.
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