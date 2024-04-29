Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В США задержали кандидата в президенты на пропалестинской акции

В США задержали кандидата в президенты на пропалестинской акции

На акции протеста в поддержку мира в секторе Газа задержали кандидата от Партии Зеленых на президентских выборах в США в 2024 году Джилл Стайн.

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