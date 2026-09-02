ИКИ РАН сообщил о рекордных вспышках на Солнце летом 2026 года

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала 82 мощные вспышки на Солнце за лето 2026 года, три из которых уровня X.
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