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Турки Аль эш-Шейх: «Желаю Бетербиеву скорейшего выздоровления. Турнир 5 на 5 состоится, а бой Артура с Биволом перенесем на конец года»

«Из-за травмы Бетербиева мы отложим его бой против Бивола на конец года. Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления.

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