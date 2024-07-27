В головных офисах корпораций – шок, трепет и передозировка запросов, вроде «где сделать педикюр пекинесу в Улан-Удэ?».
Культурный БАМ, или Релокация здорового человека
Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная статья!
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10 час.
Надежда Белугина
Думаю, русская культура выживает за счёт регионов. Да у Малахова спасается. Не дай бог, Москва поползёт со своей в малые города. Они ведь полезут настырно. Вон сколько лет соскоблить её не могут со сцен театров и ТВ. Своя кучка и больше никто. Никого не увидим больше, кроме филиного и пугачёвского выводка со друзьями. Сейчас таланты хоть по малым городам пробиваются. Изредка для видимости, что все равны, мелькнёт на большой сцене. А приползёт лолита на карачках с голой попой, ГлюКОЗА со своими заморочками, матом и большими ценами за фанеру и пускать никого не будут - отплевываться не успеем. Свят, свят!
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9 час.
КК
Коля Колянов
А я подумал что Троянова справа ,а не слева.
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6 час.
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