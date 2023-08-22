Из-за публикаций СМИ о введении в бой на запорожском фронте 82-й бригады по ней за сутки было нанесено пять авиаударов.
Зрада: Запад выдал русским украинскую 82-ю бригаду — пять авиаударов за сутки
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кто-то же из украинок стуканул в сми о мероприятии напротив гру Украины о готовящемся совещании Вясу,Иностранцев,куда и прилетел калибр. О!!!В Чернигове. Да так что ze и кто там ещё отказались ехать туда. Стартовая площадка к стёпке.
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15 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
первые хохлы кричать стали что их 82 штурмовая самая лучшая и в один момент разобьёт армию России! видно подавились !кишка тонка!
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9 час.
карюкалов вячеслав
Forbes и Bild посадить на 8 лет это конечно круто.
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8 час.
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