Страна и люди

9 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Рыбчинская
    Правильно! И объяснить увеличение стоимости газа недружественной политикой Вучича.Пусть "братушки" задумаются.☹️Вучич лично завер...
  • карюкалов вячеслав
    Forbes и Bild посадить на 8 лет это конечно круто.Зрада: Запад выда...
  • валерий лисицын
    Как в плен попадут сразу все хворые и несчастные силой взятые в ВСУ. А попади к ним увидишь что они хуже гиен.Брошенный своими ...

Зрада: Запад выдал русским украинскую 82-ю бригаду — пять авиаударов за сутки

Зрада: Запад выдал русским украинскую 82-ю бригаду — пять авиаударов за сутки

Из-за публикаций СМИ о введении в бой на запорожском фронте 82-й бригады по ней за сутки было нанесено пять авиаударов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кто-то же из украинок стуканул в сми о мероприятии напротив гру Украины о готовящемся совещании Вясу,Иностранцев,куда и прилетел калибр. О!!!В Чернигове. Да так что ze и кто там ещё отказались ехать туда. Стартовая площадка  к стёпке.
Ответить
15 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
первые хохлы кричать стали что их 82 штурмовая  самая лучшая и в один момент разобьёт армию России! видно  подавились  !кишка тонка!
Ответить
9 час.
карюкалов вячеслав
Forbes и Bild посадить на 8 лет это конечно круто.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх