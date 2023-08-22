Зрада: Запад выдал русским украинскую 82-ю бригаду — пять авиаударов за сутки

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Кто-то же из украинок стуканул в сми о мероприятии напротив гру Украины о готовящемся совещании Вясу,Иностранцев,куда и прилетел калибр. О!!!В Чернигове. Да так что ze и кто там ещё отказались ехать туда. Стартовая площадка к стёпке.