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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Допрыгались. Операция ВСУ «прыжок через Днепр» — страшные подробности с той стороны

Допрыгались. Операция ВСУ «прыжок через Днепр» — страшные подробности с той стороны

Укро-морпехи ждут своего Пригожина, который поведет их на Киев Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

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Комментарии
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Влад Владимиров
Одни только бараны  могут безропотно переться на убой...Среди укропов, те кто этого ещё не понимает, Сродни  именно этим жвачным всей, блин, своей толпой... Задумались бы за что (или за кого) они там страдают...
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