"Ты можешь поцеловать меня?": Иноземец написал 11-летней дочери ветерана. Последствия

Avia.pro - СМИ На улицах тихого Сафоново, где жизнь течет размеренно и спокойно, как в старом добром фильме про деревню, произошел инцидент, который шокировал всех.
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