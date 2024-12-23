"Ты можешь поцеловать меня?": Иноземец написал 11-летней дочери ветерана. Последствия

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Регина Толстоброва
В России они почувствовали такую свободу. ничего не боятся.
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2 час.
николай николай
Откупиться чурбан
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2 час.
О
Ольга
Девочку тоже не мешало бы правильно воспитывать, чтобы не вступала в переписки с мужиками, тем более чурбанами. Он же  ей ясно написал, что он узбек.
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2 час.

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