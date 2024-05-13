РИА Новости: Турция регулярно предлагает возобновление стамбульских переговоров

Ну и пусть предлагает, нам то что с того?

Отпустить азовцев, плюнув России в лицо, разрешить америкосам м строить на своей территории военные заводы, и ждать переговоров, лицемеры, одни лицемеры

ЖМ

Женя Мукажанов

У Турции нет права как страна не может быть местом для переговоров так как поставляет оружие украине и отпускает бандеровцев значит она на стороне украины.