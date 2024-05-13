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РИА Новости: Турция регулярно предлагает возобновление стамбульских переговоров

РИА Новости: Турция регулярно предлагает возобновление стамбульских переговоров

Турция регулярно предлагает сторонам конфликта возобновление стамбульских переговоров по Украине, но ответов нет.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Ну и пусть предлагает, нам то что с того?
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16 час.
ирина ЗАТОРА
Отпустить азовцев, плюнув России в лицо, разрешить америкосам м строить на своей территории военные заводы, и ждать переговоров, лицемеры, одни лицемеры
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16 час.
ЖМ
Женя Мукажанов
У Турции нет права как страна не может быть местом для переговоров  так как поставляет оружие украине и  отпускает бандеровцев значит она на стороне украины.
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14 час.

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