Экономические эксперты начали говорить о повышении ставки ЦБ до 22%

Решение увеличить ключевую ставку с 19 до 20% примет Совет директоров Центрального банка России на заседании, которое состоится 25 октября, заявили аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний 21 октября, сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии