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Автоэксперт Сажин рассказал, что делать автолюбителям после отмены серого импорта для россиян

Автоэксперт Сажин рассказал, что делать автолюбителям после отмены серого импорта для россиян

С 1 апреля 2024 года будут прекращены попытки сэкономить на таможенном оформлении. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, процесс ввоза автомобилей через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) теперь будет прозрачным.

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