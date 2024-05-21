Про генералов и справедливость

Алексей Горшков

Мы всё-таки неисправимы! Ушёл товарищ с должности - значит и он плохой, и его окружение! А мало ли ХОРОШЕГО он до своей отставки сделал - МОЛЧОК, причём ТАКОЙ ЖЕ как о тех мерзостях, которые он - возможно - натворил, был ДО ЕГО ОТСТАВКИ !!! По-моему - сейчас надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО наблюдать за прессой, посвящённой злоупотреблениям в МО РФ! Коррупция - это всё понятно, и УВЫ неистребимо! Но уж очень "сладкая" для разновсяческих "шатателей режима" тема - типа: ВСЁ РУКОВОДСТВО АРМИИ РОССИИ - ЖУЛИКИ !!! Буквально недавно я по этой теме статью прочитал, подумал ещё: "Что-то здесь не так!", перечитал - и "врубился" в то , что меня насторожило: цитата : "Как сообщил руководитель правозащитной организации "Гулагу-нет" Владимир Осечкин"! В конце концов - допустим тот же Иванов - действительно взяточник - вполне возможно, но это утверждать ДО РЕШЕНИЯ СУДА некорректно, просто ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНО !!! По-моему - надо ещё посмотреть от чего для государства ВРЕДА БОЛЬШЕ - от воровства жулика, пускай даже огромного воровства высокопоставленного жулика, или от безверия со стороны нашего населения в руководство нашей армией! Больно уж благодатная тема для антигосударственных сил! Ведь чуть отличное мнение выскажешь - заявят (наверное - как и обо мне): "ВОРА ОТМАЗЫВАЕТ" !!! Между прочим - и когда был скандал вокруг "Дальнего" - я занимал явно нетипичную позицию - начинал я работать в Приволжском РОВД г. Казани, куда входил и ОМ "Дальний" - поэтому лично знал многих фигурантов дела - могло быть всякое, но упырями-садистами они точно не были! Ведь если вспомнить ту историю - мейнстримом было: "менты - козлы", причём я обратил внимание, что "волну разгоняли" тогда люди определённого круга - ИМЕННО ТАКИЕ сейчас явились "убегантами", штурмовиками Верхнего Ларса и прочими "нетвойняшками"! Что-то мне подсказывает, что и в кущёвском деле было, не всё так, как нам через СМИ в голову вбивали "светлоликие"! И что-то "генералопад" меня как-то настораживает... В РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ МО ЧИСТИТЬ ?! С одной стороны СВО ведём, с возродившимся нацизмом боремся, а с другой стороны русофобка Хаматова - даже не иноагент, Собчак - вообще непотопляема, и т.д., и т.п.! ОДНОВРЕМЕННО сажаем в тюрьму Стрелкова, Квачкова, Платошкина... В СВО мы на чьей стороне? Да лично я никого не отмазываю - просто я работал следователем - знаю цену доказательствам, и что усвоил: развал обвинения МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ !!! А ещё я в УСБ МВД работал (это такая ментовская контора по борьбе с "косяками" сотрудников). Помню одно наше совещание по итогам года - был там некий ступор в показателях: не выявишь - ПЛОХО - "оборотень в погонах" и дальше "косяки" творить будет; выявишь - опять же ПЛОХО - показываешь,что менты "косячат"!