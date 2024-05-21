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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Про генералов и справедливость

Про генералов и справедливость

«Чистка продолжается»: арестован экс-командующий 58-й армией генерал Попов ФОТО: RUWIKIPEDIA Возбуждено уголовное дело против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
100 миллионов рублей? Это сколько в месячных &quot;зарплатах&quot; Сечина будет?
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7 час.
Алексей Горшков
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6 час.
Алексей Горшков
Мы всё-таки неисправимы! Ушёл товарищ с должности - значит и он плохой, и его окружение! А мало ли ХОРОШЕГО он до своей отставки сделал - МОЛЧОК, причём ТАКОЙ ЖЕ как о тех мерзостях, которые он - возможно - натворил, был ДО ЕГО ОТСТАВКИ !!! По-моему - сейчас надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО наблюдать за прессой, посвящённой злоупотреблениям в МО РФ! Коррупция - это всё понятно, и УВЫ неистребимо! Но уж очень &quot;сладкая&quot; для разновсяческих &quot;шатателей режима&quot; тема - типа: ВСЁ РУКОВОДСТВО АРМИИ РОССИИ - ЖУЛИКИ !!! Буквально недавно я по этой теме статью прочитал, подумал ещё: &quot;Что-то здесь не так!&quot;, перечитал - и &quot;врубился&quot; в то , что меня насторожило: цитата : &quot;Как сообщил руководитель правозащитной организации &quot;Гулагу-нет&quot; Владимир Осечкин&quot;! В конце концов - допустим тот же Иванов - действительно взяточник - вполне возможно, но это утверждать ДО РЕШЕНИЯ СУДА некорректно, просто ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНО !!! По-моему - надо ещё посмотреть от чего для государства ВРЕДА БОЛЬШЕ - от воровства жулика, пускай даже огромного воровства высокопоставленного жулика, или от безверия со стороны нашего населения в руководство нашей армией! Больно уж благодатная тема для антигосударственных сил! Ведь чуть отличное мнение выскажешь - заявят (наверное - как и обо мне): &quot;ВОРА ОТМАЗЫВАЕТ&quot; !!! Между прочим - и когда был скандал вокруг &quot;Дальнего&quot; - я занимал явно нетипичную позицию - начинал я работать в Приволжском РОВД г. Казани, куда входил и ОМ &quot;Дальний&quot; - поэтому лично знал многих фигурантов дела - могло быть всякое, но упырями-садистами они точно не были! Ведь если вспомнить ту историю - мейнстримом было: &quot;менты - козлы&quot;, причём я обратил внимание, что &quot;волну разгоняли&quot; тогда люди определённого круга - ИМЕННО ТАКИЕ сейчас явились &quot;убегантами&quot;, штурмовиками Верхнего Ларса и прочими &quot;нетвойняшками&quot;! Что-то мне подсказывает, что и в кущёвском деле было, не всё так, как нам через СМИ в голову вбивали &quot;светлоликие&quot;! И что-то &quot;генералопад&quot; меня как-то настораживает... В РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ МО ЧИСТИТЬ ?! С одной стороны СВО ведём, с возродившимся нацизмом боремся, а с другой стороны русофобка Хаматова - даже не иноагент, Собчак - вообще непотопляема, и т.д., и т.п.! ОДНОВРЕМЕННО сажаем в тюрьму Стрелкова, Квачкова, Платошкина... В СВО мы на чьей стороне? Да лично я никого не отмазываю - просто я работал следователем - знаю цену доказательствам, и что усвоил: развал обвинения МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ !!! А ещё я в УСБ МВД работал (это такая ментовская контора по борьбе с &quot;косяками&quot; сотрудников). Помню одно наше совещание по итогам года - был там некий ступор в показателях: не выявишь - ПЛОХО - &quot;оборотень в погонах&quot; и дальше &quot;косяки&quot; творить будет; выявишь - опять же ПЛОХО - показываешь,что менты &quot;косячат&quot;!
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6 час.

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