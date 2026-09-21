«Поезда здоровья» в Нижегородской области начали принимать онкопациентов с подтвержденным диагнозом

В Нижегородской области расширяется спектр медицинских услуг в рамках развития системы онкологической помощи — в частности, в «Поездах здоровья» врач-онколог теперь ведет прием пациентов, в том числе с уже подтверждённым диагнозом злокачественного новообразования.