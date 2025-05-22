Мэр Гусь-Хрустального о повреждении трофея за победу в Кубке: «Даже если такая ситуация случилась, наши мастера могут оперативно изготовить новую хрустальную вазу»

Ранее стало известно, что хрустальный кубок, который должны были вручить победителю Суперфинала FONBET Кубка России, разбился при производстве.
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