Карагандинский ветеран стал победителем и призёром Кубка мира по пауэрлифтингу

Карагандинец Рашид Бариев привёз три медали с Кубка мира по пауэрлифтингу. Спортсмен стал абсолютным победителем по жиму лёжа среди ветеранов, завоевал второе место в силовом двоеборье и третье в абсолютной становой тяге, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.