Мальчик увидел в музее писсуар Дюшана, и в его голове созрел хитрый план: он привел его к мировой славе.

Вот, вы, когда-нибудь хотели стать художником? Ну так, чтобы рисовать картины, иметь свою студию, ездить на природу с мольбертом, кисточками, красками, дышать свежим воздухом и получать за это деньги, славу и всеобщее признание? Согласитесь, заманчивая перспектива.
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