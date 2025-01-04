Мальчик увидел в музее писсуар Дюшана, и в его голове созрел хитрый план: он привел его к мировой славе.

Вот, вы, когда-нибудь хотели стать художником? Ну так, чтобы рисовать картины, иметь свою студию, ездить на природу с мольбертом, кисточками, красками, дышать свежим воздухом и получать за это деньги, славу и всеобщее признание? Согласитесь, заманчивая перспектива.