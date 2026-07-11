Что хорошего сделал Юрий Андропов для советских людей

Катерина

Полностью согласна с автором. Единственное в чём просчитался Андропов... это в оценке величины личности М.С.Горбачёва. Слабоват был Михаил Сергеевич... не по сеньке шапка оказалась. Я не считаю ГОРБИ предателем, как тут многие пишут. Он, просто, был человеком нерешительным... можно сказать трусом. Это обернулось нам лихолетьем 90-х...