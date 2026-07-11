Юрий Владимирович Андропов, возглавивший Советский Союз в ноябре 1982 года, остаётся одной из самых загадочных фигур в истории СССР.
Что хорошего сделал Юрий Андропов для советских людей
Комментарии
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Катерина
Полностью согласна с автором. Единственное в чём просчитался Андропов... это в оценке величины личности М.С.Горбачёва. Слабоват был Михаил Сергеевич... не по сеньке шапка оказалась. Я не считаю ГОРБИ предателем, как тут многие пишут. Он, просто, был человеком нерешительным... можно сказать трусом. Это обернулось нам лихолетьем 90-х...
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4 н.
Гарий Щерба
Единственная и КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ОШИБКА Ю.В.Андропова , НЕ на ТУ ЛОШАДЬ ПОСТАВИЛ (Горбачёва, ПРЕДАТЕЛЯ и ИЗМЕННИКА РОДИНЫ) ....!!!
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4 н.
Катерина
Не был Горбачёв предателем. Его самого предали.
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4 н.
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