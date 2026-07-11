Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что хорошего сделал Юрий Андропов для советских людей

Что хорошего сделал Юрий Андропов для советских людей

Юрий Владимирович Андропов, возглавивший Советский Союз в ноябре 1982 года, остаётся одной из самых загадочных фигур в истории СССР.

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Комментарии
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Катерина
Полностью  согласна  с  автором.   Единственное в  чём просчитался  Андропов...  это в  оценке  величины личности  М.С.Горбачёва.   Слабоват  был  Михаил  Сергеевич...  не  по  сеньке  шапка  оказалась.  Я  не  считаю  ГОРБИ предателем,  как  тут  многие  пишут.  Он,  просто, был  человеком  нерешительным... можно  сказать  трусом.   Это  обернулось  нам  лихолетьем 90-х...
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4 н.
Гарий Щерба
Единственная и  КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ  ОШИБКА Ю.В.Андропова ,  НЕ  на  ТУ ЛОШАДЬ ПОСТАВИЛ (Горбачёва, ПРЕДАТЕЛЯ и  ИЗМЕННИКА РОДИНЫ) ....!!!
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4 н.
Катерина
Не  был  Горбачёв  предателем.  Его  самого  предали.
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4 н.