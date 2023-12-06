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Морозы до минус 60 в Якутии: как живут в самом холодном регионе России

Морозы до минус 60 в Якутии: как живут в самом холодном регионе России

Вадим Скрябин/ТАСС Сильные морозы ударили по Магаданской области и Якутии. Последняя оказалась замороженной в буквальном смысле – закрыт аэропорт, школьники на дистанционном обучении, транспорт не выдерживает.

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